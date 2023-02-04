Gaetan Perrin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gaetan Perrin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gaetan Perrin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gaetan Perrin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gaetan Perrin 7 Haziran 1996 tarihinde Lyon şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gaetan Perrin Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini USFA Management yapmaktadır. Gaetan Perrin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AJ Auxerre futbol takımında oynamaktadır. AJ Auxerre takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Gaetan Perrin'nin AJ Auxerre ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Gaetan Perrin Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gaetan Perrin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.30 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Gaetan Perrin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gaetan Perrin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Olymp. Lyon B

1 Temmuz 2016 yılında Olimpik Lyon

1 Temmuz 2017 yılında US Orléans

20 Ocak 2018 yılında Olimpik Lyon

21 Ocak 2018 yılında US Orléans

1 Temmuz 2021 yılında AJ Auxerre

Gaetan Perrin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gaetan Perrin şuan AJ Auxerre takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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