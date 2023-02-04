İdjessi Metsoko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İdjessi Metsoko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İdjessi Metsoko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İdjessi Metsoko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İdjessi Metsoko 14 Mart 2002 tarihinde Stains şehrinde doğmuştur. Aslen Togo,Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İdjessi Metsoko Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İdjessi Metsoko, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AJ Auxerre futbol takımında oynamaktadır. AJ Auxerre takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İdjessi Metsoko'nin AJ Auxerre ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İdjessi Metsoko Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

İdjessi Metsoko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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İdjessi Metsoko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İdjessi Metsoko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında AJ Auxerre U19

1 Temmuz 2021 yılında AJ Auxerre B

1 Temmuz 2022 yılında AJ Auxerre

İdjessi Metsoko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İdjessi Metsoko şuan AJ Auxerre takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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