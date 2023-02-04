Ousmane Camara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ousmane Camara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ousmane Camara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ousmane Camara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ousmane Camara 3 Kasım 2001 tarihinde Conakry şehrinde doğmuştur. Aslen Gine uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ousmane Camara Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ousmane Camara, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AJ Auxerre futbol takımında oynamaktadır. AJ Auxerre takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ousmane Camara'nin AJ Auxerre ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Ousmane Camara Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ousmane Camara isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ousmane Camara Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ousmane Camara futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında AJ Auxerre B

1 Temmuz 2022 yılında AJ Auxerre

Ousmane Camara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ousmane Camara şuan AJ Auxerre takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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