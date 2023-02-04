Kays Ruiz Atil kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kays Ruiz Atil Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kays Ruiz Atil adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kays Ruiz Atil Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kays Ruiz Atil 26 Ağu 2002 tarihinde Lyon şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Fas,Fransa uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı قيس رويز عطيل şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kays Ruiz Atil Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini One Team Management yapmaktadır. Kays Ruiz Atil, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AJ Auxerre futbol takımında oynamaktadır. AJ Auxerre takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kays Ruiz Atil'nin AJ Auxerre ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Kays Ruiz Atil Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kays_atil/

Kays Ruiz Atil Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Kays Ruiz Atil isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Kays Ruiz Atil Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kays Ruiz Atil futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Barça tabfutbol

1 Temmuz 2015 yılında PSG Jugend

1 Temmuz 2017 yılında Paris SG U17

1 Temmuz 2018 yılında Paris SG U19

1 Temmuz 2020 yılında Paris SG

12 Temmuz 2021 yılında Barcelona B

11 Mayıs 2022 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2022 yılında AJ Auxerre

Kays Ruiz Atil Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kays Ruiz Atil şuan AJ Auxerre takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kays Ruiz Atil Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Gerland (2006-2009), Olympique Lyonnais (2009), FC Barcelona (2009-2015), Paris Saint-Germain (2015-2020)

Fransa U20 takımında 10 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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