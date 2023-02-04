Theo De Percin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Theo De Percin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Theo De Percin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Theo De Percin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Theo De Percin 2 Şubat 2001 tarihinde Tarbes şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Fransa,Martinique uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Theo De Percin Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Theo De Percin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AJ Auxerre futbol takımında oynamaktadır. AJ Auxerre takımına 17 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Theo De Percin'nin AJ Auxerre ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Theo De Percin Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Theo De Percin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Theo De Percin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Theo De Percin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında AJ Auxerre B

17 Mart 2021 yılında AJ Auxerre

Theo De Percin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Theo De Percin şuan AJ Auxerre takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

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