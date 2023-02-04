Natanael Bouekou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Natanael Bouekou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Natanael Bouekou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Natanael Bouekou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Natanael Bouekou 10 Mayıs 2002 tarihinde Paris şehrinde doğmuştur. Aslen Fransa,Kongo uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Shurwin Natanaël Bouekou Mahania şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Natanael Bouekou Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Natanael Bouekou, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AJ Auxerre futbol takımında oynamaktadır. AJ Auxerre takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Natanael Bouekou'nin AJ Auxerre ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Natanael Bouekou Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/ns_bouekou

Natanael Bouekou Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Natanael Bouekou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Natanael Bouekou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Natanael Bouekou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında AJ Auxerre B

1 Temmuz 2022 yılında AJ Auxerre

Natanael Bouekou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Natanael Bouekou şuan AJ Auxerre takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

US Clichy (-2015), AJ Auxerre (2015-2021)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.