Kenji Van Boto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kenji Van Boto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kenji Van Boto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kenji Van Boto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kenji Van Boto 7 Mart 1996 tarihinde Saint-Denis şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Madagaskar,Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kenji Van Boto Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Kenji Van Boto, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AJ Auxerre futbol takımında oynamaktadır. AJ Auxerre takımına 1 Temmuz 2014 tarihinde katılmıştır. Kenji Van Boto'nin AJ Auxerre ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Kenji Van Boto Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Kenji Van Boto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Kenji Van Boto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kenji Van Boto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında AJ Auxerre

1 Temmuz 2021 yılında Pau FC

30 Haziran 2022 yılında AJ Auxerre

Kenji Van Boto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kenji Van Boto şuan AJ Auxerre takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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