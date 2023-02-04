Ousoumane Camara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ousoumane Camara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ousoumane Camara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ousoumane Camara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ousoumane Camara 19 Aralık 1998 tarihinde Pontoise şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ousoumane Camara Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GRINTA yapmaktadır. Ousoumane Camara, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AJ Auxerre futbol takımında oynamaktadır. AJ Auxerre takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Ousoumane Camara'nin AJ Auxerre ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ousoumane Camara Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ousoumane Camara isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ousoumane Camara Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ousoumane Camara futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında AJ Auxerre

Ousoumane Camara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ousoumane Camara şuan AJ Auxerre takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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