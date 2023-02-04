Theo Pellenard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Theo Pellenard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Theo Pellenard adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Theo Pellenard Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Theo Pellenard 4 Mart 1994 tarihinde Lille şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Theo Pellenard Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Theo Pellenard, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AJ Auxerre futbol takımında oynamaktadır. AJ Auxerre takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Theo Pellenard'nin AJ Auxerre ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Theo Pellenard Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/TheoPellenard

http://www.instagram.com/theopellenard/

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Theo Pellenard Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Theo Pellenard isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Theo Pellenard Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Theo Pellenard futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında G. Bordeaux

12 Ağu 2015 yılında Paris FC

30 Haziran 2016 yılında G. Bordeaux

31 Ocak 2019 yılında Angers SCO

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

28 Ekim 2020 yılında Valenciennes FC

1 Temmuz 2021 yılında AJ Auxerre

Theo Pellenard Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Theo Pellenard şuan AJ Auxerre takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

US Pradetane (2000-2006), Hyères FC (2006-2008), La Valette (2008-2009), Girondins de Bordeaux (2009-2013)

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