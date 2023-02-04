Denys Bain kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denys Bain Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Denys Bain kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Denys Bain ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Denys Bain kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denys Bain Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Denys Bain

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Denys Bain adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Denys Bain Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Denys Bain 2 Temmuz 1993 tarihinde Paris şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen Fransa,Benin uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Denys Bain Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Denys Bain, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AJ Auxerre futbol takımında oynamaktadır. AJ Auxerre takımına 5 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Denys Bain'nin AJ Auxerre ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Denys Bainboyu ve yaşı kaç

Denys Bain Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Denys Bain isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Denys Bain Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Denys Bain futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında LB Châteauroux

28 Ağu 2015 yılında AC Le Havre

1 Temmuz 2019 yılında Stade Brestois

5 Temmuz 2022 yılında AJ Auxerre

Denys Bain kimdir

Denys Bain Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Denys Bain şuan AJ Auxerre takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

LB Châteauroux

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Denys Bain nereli

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