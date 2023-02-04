Matthis Abline kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matthis Abline Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Matthis Abline kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Matthis Abline ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Matthis Abline kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matthis Abline Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Matthis Abline

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matthis Abline adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matthis Abline Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matthis Abline 28 Mart 2003 tarihinde Angers şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matthis Abline Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Matthis Abline, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AJ Auxerre futbol takımında oynamaktadır. AJ Auxerre takımına 2 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Matthis Abline'nin AJ Auxerre ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Matthis Abline Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/matthis.abline/

Matthis Ablineboyu ve yaşı kaç

Matthis Abline Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Matthis Abline isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Matthis Abline Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matthis Abline futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Rennes B

1 Temmuz 2021 yılında Rennes

21 Ocak 2022 yılında AC Le Havre

30 Haziran 2022 yılında Rennes

2 Ocak 2023 yılında AJ Auxerre

30 Haziran 2023 yılında Rennes

Matthis Abline kimdir

Matthis Abline Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matthis Abline şuan AJ Auxerre takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Laurentais Landemontais (2009-2014), USJA Carquefou (2014-2018), Stade Rennais (2018-2021)

Matthis Abline Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Fransa U21 takımında 20 numaralı formasıyla 9 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 1 gol atmıştır.

Fransa U20 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 4 gol atmıştır.

Fransa U19 takımında 9 numaralı formasıyla 2 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 6 gol atmıştır.

Fransa U17 takımında 20 numaralı formasıyla 17 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 5 gol atmıştır.

Fransa U16 takımında 9 numaralı formasıyla 19 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 4 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Matthis Abline nereli

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