Vincenzo Cozzella kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vincenzo Cozzella Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vincenzo Cozzella adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vincenzo Cozzella Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vincenzo Cozzella 21 Aralık 2001 tarihinde Bitonto şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vincenzo Cozzella Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vincenzo Cozzella, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AJ Auxerre futbol takımında oynamaktadır. AJ Auxerre takımına 18 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Vincenzo Cozzella'nin AJ Auxerre ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vincenzo Cozzella Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Vincenzo Cozzella isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vincenzo Cozzella Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vincenzo Cozzella futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Montpellier B

26 Ağu 2021 yılında Casale

16 Aralık 2021 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2022 yılında AJ Auxerre B

18 Ocak 2023 yılında AJ Auxerre

Vincenzo Cozzella Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vincenzo Cozzella şuan AJ Auxerre takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

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