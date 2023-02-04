Elisha Owusu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elisha Owusu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Elisha Owusu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Elisha Owusu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Elisha Owusu 7 Kasım 1997 tarihinde Montreuil şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Gana,Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Elisha Owusu Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MASALA FOOTBALL MANAGEMENT yapmaktadır. Elisha Owusu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AJ Auxerre futbol takımında oynamaktadır. AJ Auxerre takımına 16 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Elisha Owusu'nin AJ Auxerre ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Elisha Owusu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/elishaows/

Elisha Owusu Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Elisha Owusu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 7.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Elisha Owusu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Elisha Owusu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Olymp. Lyon B

23 Şubat 2017 yılında Olimpik Lyon

1 Temmuz 2018 yılında FC Sochaux

30 Haziran 2019 yılında Olimpik Lyon

1 Temmuz 2019 yılında KAA Gent

16 Ocak 2023 yılında AJ Auxerre

Elisha Owusu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Elisha Owusu şuan AJ Auxerre takımında oynamakta ve 42 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Elisha Owusu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SC Air Bel (-2009), FC Bourgoin-Jallieu (2009-2010), Olympique Lyon (2009-2016)

Gana takımında 6 numaralı formasıyla 29 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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