İsaak Toure kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsaak Toure Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İsaak Toure adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İsaak Toure Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İsaak Toure 28 Mart 2003 tarihinde Gonesse şehrinde doğmuştur. 2,06 m boyundadır. Aslen Fransa,Fildişi Sahili uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Souleymane Isaak Touré şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İsaak Toure Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ND SPORTS MANAGEMENT yapmaktadır. İsaak Toure, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AJ Auxerre futbol takımında oynamaktadır. AJ Auxerre takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İsaak Toure'nin AJ Auxerre ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İsaak Toure Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

İsaak Toure isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 5.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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İsaak Toure Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İsaak Toure futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Le Havre U19

1 Temmuz 2020 yılında Le Havre B

1 Temmuz 2021 yılında AC Le Havre

1 Temmuz 2022 yılında Marsilya

3 Ocak 2023 yılında AJ Auxerre

30 Haziran 2023 yılında Marsilya

İsaak Toure Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İsaak Toure şuan AJ Auxerre takımında oynamakta ve 95 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

İsaak Toure Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

A. En Avant Saint-Pierre (2010-2013), CO Cleon (2013-2014), Le Havre (2014-2020)

Fransa U19 takımında 5 numaralı formasıyla 2 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 2 gol atmıştır.

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