Birama Toure kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Birama Toure Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Birama Toure kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Birama Toure ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Birama Toure kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Birama Toure Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Birama Toure

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Birama Toure adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Birama Toure Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Birama Toure 6 Haziran 1992 tarihinde Kayes şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Mali uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Birama Toure Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Birama Toure, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AJ Auxerre futbol takımında oynamaktadır. AJ Auxerre takımına 17 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Birama Toure'nin AJ Auxerre ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Birama Toure Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/birama_toure/

Birama Toureboyu ve yaşı kaç

Birama Toure Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Birama Toure isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Birama Toure Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Birama Toure futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında FC Nantes

5 Kasım 2014 yılında Stade Brestois

30 Haziran 2015 yılında FC Nantes

1 Temmuz 2016 yılında Standard Liège

16 Ocak 2017 yılında AJ Auxerre

30 Haziran 2017 yılında Standard Liège

17 Temmuz 2017 yılında AJ Auxerre

Birama Toure kimdir

Birama Toure Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Birama Toure şuan AJ Auxerre takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Birama Toure Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Mali takımında 19 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Birama Toure nereli

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