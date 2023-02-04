Remy Dugimont kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Remy Dugimont Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Remy Dugimont adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Remy Dugimont Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Remy Dugimont 1 Temmuz 1986 tarihinde Saint-Cloud şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Remy Dugimont Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Kemari yapmaktadır. Remy Dugimont, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AJ Auxerre futbol takımında oynamaktadır. AJ Auxerre takımına 13 Ağu 2018 tarihinde katılmıştır. Remy Dugimont'nin AJ Auxerre ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Remy Dugimont Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Remy Dugimont isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Remy Dugimont Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Remy Dugimont futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında AS Poissy

1 Temmuz 2011 yılında FC Rouen 1899

1 Temmuz 2013 yılında Clermont Foot

13 Ağu 2018 yılında AJ Auxerre

Remy Dugimont Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Remy Dugimont şuan AJ Auxerre takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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