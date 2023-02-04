Hamza Sakhi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hamza Sakhi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Hamza Sakhi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Hamza Sakhi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Hamza Sakhi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hamza Sakhi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Hamza Sakhi

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hamza Sakhi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hamza Sakhi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hamza Sakhi 7 Haziran 1996 tarihinde Rabat şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Fas,Fransa uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı حمزة الساخي şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hamza Sakhi Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Hamza Sakhi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AJ Auxerre futbol takımında oynamaktadır. AJ Auxerre takımına 16 Nisan 2018 tarihinde katılmıştır. Hamza Sakhi'nin AJ Auxerre ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Hamza Sakhi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/hamzasakhiofficiel06/

Hamza Sakhiboyu ve yaşı kaç

Hamza Sakhi Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Hamza Sakhi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Hamza Sakhi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hamza Sakhi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında LB Châteauroux

20 Ağu 2015 yılında FC Metz

4 Ağu 2016 yılında SAS Epinal

30 Haziran 2017 yılında FC Metz

7 Temmuz 2017 yılında AJ Auxerre

15 Nisan 2018 yılında FC Metz

16 Nisan 2018 yılında AJ Auxerre

20 Ocak 2019 yılında FC Sochaux

30 Haziran 2019 yılında AJ Auxerre

Hamza Sakhi kimdir

Hamza Sakhi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hamza Sakhi şuan AJ Auxerre takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Hamza Sakhi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Fas U17 takımında 18 numaralı formasıyla 13 Nisan 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 4 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Hamza Sakhi nereli

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