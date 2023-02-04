Donovan Leon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Donovan Leon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Donovan Leon kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Donovan Leon ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Donovan Leon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Donovan Leon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Donovan Leon

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Donovan Leon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Donovan Leon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Donovan Leon 3 Kasım 1992 tarihinde Cayenne şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen Fransiz Guyanasi,Fransa uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Donovan Leon Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini management 360 yapmaktadır. Donovan Leon, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AJ Auxerre futbol takımında oynamaktadır. AJ Auxerre takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Donovan Leon'nin AJ Auxerre ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Donovan Leon Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/donleonofficiel/

Donovan Leonboyu ve yaşı kaç

Donovan Leon Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Donovan Leon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Donovan Leon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Donovan Leon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında AJ Auxerre

1 Temmuz 2015 yılında Kulüpsüz

1 Eylül 2015 yılında Stade Brestois

1 Temmuz 2020 yılında AJ Auxerre

Donovan Leon kimdir

Donovan Leon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Donovan Leon şuan AJ Auxerre takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

BCSC Cayenne (1999-2007), CSF Brétigny (2007-2009), AJ Auxerre (2009-2011)

Donovan Leon Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Fransız Guyanası takımında 23 numaralı formasıyla 28 Mayıs 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 28 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Donovan Leon nereli

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