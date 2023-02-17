Aleks Pihler kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleks Pihler Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleks Pihler adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleks Pihler Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleks Pihler 15 Ocak 1994 tarihinde Ptuj şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleks Pihler Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aleks Pihler, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Maribor futbol takımında oynamaktadır. NK Maribor takımına 1 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Aleks Pihler'nin NK Maribor ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Aleks Pihler Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleks Pihler isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Aleks Pihler Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleks Pihler futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında NK Domzale

9 Ağu 2014 yılında NK Triglav

30 Haziran 2015 yılında NK Domzale

1 Temmuz 2015 yılında DNŠ Zavrč

1 Temmuz 2016 yılında NK Maribor

Aleks Pihler Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleks Pihler şuan NK Maribor takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Aleks Pihler Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

NK Maribor

Slovenya U19 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Slovenya U17 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.