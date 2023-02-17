Marko Bozic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Bozic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marko Bozic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Marko Bozic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Marko Bozic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Bozic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marko Bozic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marko Bozic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marko Bozic 14 Mayıs 1998 tarihinde Wien şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.Gerçek adı da Marko Božić şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marko Bozic Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PRO TRANSFER yapmaktadır. Marko Bozic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Maribor futbol takımında oynamaktadır. NK Maribor takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Marko Bozic'nin NK Maribor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marko Bozicboyu ve yaşı kaç

Marko Bozic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marko Bozic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Marko Bozic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marko Bozic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Şubat 2009 yılında Rapid Altyapı

1 Temmuz 2012 yılında AKA Rapid U15

1 Temmuz 2013 yılında AKA Rapid U16

1 Temmuz 2014 yılında AKA Rapid U18

1 Temmuz 2016 yılında Rapid Wien II

6 Şubat 2019 yılında FC Stadlau

30 Haziran 2019 yılında Rapid Wien II

14 Temmuz 2021 yılında NK Radomlje

31 Ocak 2022 yılında Frosinone

1 Temmuz 2022 yılında NK Maribor

30 Haziran 2023 yılında Frosinone

Marko Bozic kimdir

Marko Bozic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marko Bozic şuan NK Maribor takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Admira Wacker Mödling (2005-)

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Marko Bozic nereli

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