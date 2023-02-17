Andraz Zinic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andraz Zinic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andraz Zinic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andraz Zinic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andraz Zinic 12 Şubat 1999 tarihinde Ljubljana şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.Gerçek adı da Andraž Žinič şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andraz Zinic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Jurkicsport yapmaktadır. Andraz Zinic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Maribor futbol takımında oynamaktadır. NK Maribor takımına 29 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Andraz Zinic'nin NK Maribor ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Andraz Zinic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andraz Zinic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andraz Zinic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andraz Zinic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında NK Domzale

18 Temmuz 2018 yılında NK Dob

30 Haziran 2019 yılında NK Domzale

26 Ağu 2019 yılında NK Dob

1 Ocak 2020 yılında NK Domzale

29 Temmuz 2022 yılında NK Maribor

Andraz Zinic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andraz Zinic şuan NK Maribor takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Andraz Zinic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Domžale U17

Slovenya U21 takımında 13 numaralı formasıyla 24 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Slovenya U18 takımında 2 numaralı formasıyla 11 Ağu 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Slovenya U17 takımında 13 numaralı formasıyla 24 Eylül 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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