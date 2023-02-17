Rok Sirk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rok Sirk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rok Sirk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rok Sirk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rok Sirk 10 Eylül 1993 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rok Sirk Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FGT Sports yapmaktadır. Rok Sirk, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Maribor futbol takımında oynamaktadır. NK Maribor takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Rok Sirk'nin NK Maribor ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Rok Sirk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rok Sirk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rok Sirk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rok Sirk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında NK Maribor

1 Ocak 2014 yılında NK Malecnik

30 Haziran 2014 yılında NK Maribor B

27 Temmuz 2017 yılında NS Mura

1 Temmuz 2019 yılında Zaglebie Lubin

24 Şubat 2021 yılında Radomiak

30 Haziran 2021 yılında Zaglebie Lubin

1 Temmuz 2021 yılında NK Maribor

Rok Sirk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rok Sirk şuan NK Maribor takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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