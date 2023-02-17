Azbe Jug kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Azbe Jug Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Azbe Jug adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Azbe Jug Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Azbe Jug 3 Mart 1992 tarihinde Maribor şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.Gerçek adı da Ažbe Jug şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Azbe Jug Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Oneteam-Onedream yapmaktadır. Azbe Jug, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Maribor futbol takımında oynamaktadır. NK Maribor takımına 3 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Azbe Jug'nin NK Maribor ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Azbe Jug Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Azbe Jug isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Azbe Jug Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Azbe Jug futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında NK Interblock

10 Ocak 2011 yılında G. Bordeaux

1 Temmuz 2015 yılında Sporting CP

31 Ağu 2017 yılında Kulüpsüz

18 Ocak 2019 yılında Fortuna Sittard

3 Ağu 2020 yılında NK Maribor

Azbe Jug Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Azbe Jug şuan NK Maribor takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Azbe Jug Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

NK Pohorje, NK Maribor

Slovenya U21 takımında 1 numaralı formasıyla 6 Şubat 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 0 gol atmıştır.

Slovenya U19 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.