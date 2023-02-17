Luka Uskokovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Uskokovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka Uskokovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luka Uskokovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luka Uskokovic 10 Nisan 1996 tarihinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Luka Uskoković şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luka Uskokovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MSports PRO yapmaktadır. Luka Uskokovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Maribor futbol takımında oynamaktadır. NK Maribor takımına 10 Kasım 2021 tarihinde katılmıştır. Luka Uskokovic'nin NK Maribor ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Luka Uskokovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luka Uskokovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luka Uskokovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luka Uskokovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Ocak 2016 yılında Zarica Kranj

30 Haziran 2016 yılında NK Maribor B

26 Ocak 2017 yılında NK Maribor

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

10 Kasım 2021 yılında NK Maribor

Luka Uskokovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luka Uskokovic şuan NK Maribor takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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