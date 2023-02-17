Marko Tolic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Tolic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marko Tolic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Marko Tolic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Marko Tolic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Tolic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marko Tolic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marko Tolic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marko Tolic 5 Temmuz 1996 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Marko Tolić şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marko Tolic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Niagara Sports Company yapmaktadır. Marko Tolic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Maribor futbol takımında oynamaktadır. NK Maribor takımına 26 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Marko Tolic'nin NK Maribor ile sözleşmesi 15 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marko Tolicboyu ve yaşı kaç

Marko Tolic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marko Tolic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Marko Tolic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marko Tolic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Şubat 2010 yılında C. Sesvete Alt.

1 Temmuz 2011 yılında C. Sesvete U17

1 Temmuz 2012 yılında Lokomotiva U17

1 Temmuz 2013 yılında Lokomotiva U19

23 Ocak 2015 yılında NK Sesvete

15 Haziran 2015 yılında Lokomotiva U19

28 Ağu 2015 yılında Hrv Dragovoljac

11 Şubat 2016 yılında NK Lokomotiva

12 Şubat 2016 yılında NK Lucko

30 Haziran 2016 yılında NK Lokomotiva

31 Ağu 2016 yılında HNK Gorica

18 Ocak 2017 yılında NK Lokomotiva

10 Şubat 2017 yılında NK Lucko

30 Haziran 2017 yılında NK Lokomotiva

4 Ağu 2017 yılında NK Sesvete

30 Haziran 2019 yılında NK Lokomotiva

18 Ağu 2020 yılında Dinamo Zagreb

26 Ağu 2022 yılında NK Maribor

30 Haziran 2023 yılında Dinamo Zagreb

Marko Tolic kimdir

Marko Tolic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marko Tolic şuan NK Maribor takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Marko Tolic nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Son Haberler
İvan Saric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Saric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İvan Saric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Saric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Simon Hedlund kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simon Hedlund Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Simon Hedlund kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simon Hedlund Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nikola Jovicevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Jovicevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nikola Jovicevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Jovicevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mathias Kvistgaarden kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mathias Kvistgaarden Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mathias Kvistgaarden kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mathias Kvistgaarden Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Miraç Kandili ile ilgili ayetler, hadisler, bilgiler, şiirler, ilahiler, güzel sözler | Miraç Kandili mesajları resimli 2023
Miraç Kandili ile ilgili ayetler, hadisler, bilgiler, şiirler, ilahiler, güzel sözler | Miraç Kandili mesajları resimli 2023
Cübbeli Ahmet Hoca Miraç Kandili yapılacak ibadetler nelerdir?
Cübbeli Ahmet Hoca Miraç Kandili yapılacak ibadetler nelerdir?
Miraç Kandili çocuğa nasıl anlatılır? Miraç Kandili çocuklara nasıl anlatılmalı?
Miraç Kandili çocuğa nasıl anlatılır? Miraç Kandili çocuklara nasıl anlatılmalı?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları