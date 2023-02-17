Marko Tolic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Tolic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marko Tolic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marko Tolic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marko Tolic 5 Temmuz 1996 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Marko Tolić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marko Tolic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Niagara Sports Company yapmaktadır. Marko Tolic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Maribor futbol takımında oynamaktadır. NK Maribor takımına 26 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Marko Tolic'nin NK Maribor ile sözleşmesi 15 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marko Tolic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marko Tolic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Marko Tolic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marko Tolic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Şubat 2010 yılında C. Sesvete Alt.

1 Temmuz 2011 yılında C. Sesvete U17

1 Temmuz 2012 yılında Lokomotiva U17

1 Temmuz 2013 yılında Lokomotiva U19

23 Ocak 2015 yılında NK Sesvete

15 Haziran 2015 yılında Lokomotiva U19

28 Ağu 2015 yılında Hrv Dragovoljac

11 Şubat 2016 yılında NK Lokomotiva

12 Şubat 2016 yılında NK Lucko

30 Haziran 2016 yılında NK Lokomotiva

31 Ağu 2016 yılında HNK Gorica

18 Ocak 2017 yılında NK Lokomotiva

10 Şubat 2017 yılında NK Lucko

30 Haziran 2017 yılında NK Lokomotiva

4 Ağu 2017 yılında NK Sesvete

30 Haziran 2019 yılında NK Lokomotiva

18 Ağu 2020 yılında Dinamo Zagreb

26 Ağu 2022 yılında NK Maribor

30 Haziran 2023 yılında Dinamo Zagreb

Marko Tolic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marko Tolic şuan NK Maribor takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

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