Aleksa Matic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksa Matic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksa Matic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksa Matic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksa Matic 20 Eylül 2002 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Алекса Матић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksa Matic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MARGVO SPORTS yapmaktadır. Aleksa Matic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Vozdovac futbol takımında oynamaktadır. FK Vozdovac takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Aleksa Matic'nin FK Vozdovac ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Aleksa Matic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksa Matic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleksa Matic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksa Matic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Kızılyıldız U17

1 Temmuz 2019 yılında Kızılyıldız U19

20 Temmuz 2020 yılında Graficar

30 Haziran 2021 yılında Kızılyıldız U19

12 Temmuz 2021 yılında Graficar

30 Haziran 2022 yılında Kızılyıldız U19

5 Ağu 2022 yılında FK Minsk

1 Ocak 2023 yılında Vozdovac

Aleksa Matic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksa Matic şuan FK Vozdovac takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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