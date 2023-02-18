Danilo Teodorovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danilo Teodorovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Danilo Teodorovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Danilo Teodorovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Danilo Teodorovic 21 Mayıs 2002 tarihinde Banja Luka şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Danilo Teodorović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Danilo Teodorovic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dodici yapmaktadır. Danilo Teodorovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Vozdovac futbol takımında oynamaktadır. FK Vozdovac takımına 19 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Danilo Teodorovic'nin FK Vozdovac ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Danilo Teodorovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Danilo Teodorovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Danilo Teodorovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Danilo Teodorovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Ocak 2022 yılında Kızılyıldız U19

19 Temmuz 2022 yılında Vozdovac

Danilo Teodorovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Danilo Teodorovic şuan FK Vozdovac takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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