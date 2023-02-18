Niksa Vujanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Niksa Vujanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Niksa Vujanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Niksa Vujanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Niksa Vujanovic 3 Mart 2001 tarihinde Cetinje şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Karadağ,Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Никша Вујановић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Niksa Vujanovic Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Niksa Vujanovic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Vozdovac futbol takımında oynamaktadır. FK Vozdovac takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Niksa Vujanovic'nin FK Vozdovac ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Niksa Vujanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Niksa Vujanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Niksa Vujanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Niksa Vujanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Partizan U19

15 Ocak 2020 yılında Spartak

15 Temmuz 2021 yılında Rudar Pljevlja

1 Temmuz 2022 yılında Vozdovac

Niksa Vujanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Niksa Vujanovic şuan FK Vozdovac takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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