Mihajlo Neskovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mihajlo Neskovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mihajlo Neskovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mihajlo Neskovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mihajlo Neskovic 9 Şubat 2000 tarihinde Šid şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Михајло Нешковић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mihajlo Neskovic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CSGG yapmaktadır. Mihajlo Neskovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Vozdovac futbol takımında oynamaktadır. FK Vozdovac takımına 14 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Mihajlo Neskovic'nin FK Vozdovac ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Mihajlo Neskovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mihajlo Neskovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mihajlo Neskovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mihajlo Neskovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Vojvodina

29 Temmuz 2020 yılında FK Indjija

30 Haziran 2021 yılında Vojvodina

14 Eylül 2022 yılında Vozdovac

Mihajlo Neskovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mihajlo Neskovic şuan FK Vozdovac takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mihajlo Neskovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Radnički Šid, FK Vojvodina Novi Sad

Sırbistan U21 takımında 18 numaralı formasıyla 13 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Sırbistan U19 takımında 7 numaralı formasıyla 8 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Sırbistan U17 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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