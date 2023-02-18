Nikola Djuricic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Djuricic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikola Djuricic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikola Djuricic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikola Djuricic 12 Aralık 1999 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikola Djuricic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nikola Djuricic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Vozdovac futbol takımında oynamaktadır. FK Vozdovac takımına 7 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nikola Djuricic'nin FK Vozdovac ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Nikola Djuricic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikola Djuricic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikola Djuricic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikola Djuricic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2020 yılında Smederevo

30 Temmuz 2020 yılında Rad Belgrad

7 Temmuz 2022 yılında Vozdovac

Nikola Djuricic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikola Djuricic şuan FK Vozdovac takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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