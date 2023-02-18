Predrag Medic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Predrag Medic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Predrag Medic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Predrag Medic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Predrag Medic 21 Mayıs 1998 tarihinde Bačka Topola şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Предраг Медић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Predrag Medic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global 11 yapmaktadır. Predrag Medic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Vozdovac futbol takımında oynamaktadır. FK Vozdovac takımına 10 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Predrag Medic'nin FK Vozdovac ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Predrag Medic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Predrag Medic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Predrag Medic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Predrag Medic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında FK TSC

1 Temmuz 2016 yılında Spartak

1 Ağu 2016 yılında Novi Banovci

30 Haziran 2017 yılında Spartak

1 Temmuz 2017 yılında FK Backa

31 Aralık 2018 yılında Spartak

2 Şubat 2019 yılında Zlatibor

1 Temmuz 2019 yılında FK Timocanin

14 Temmuz 2020 yılında Jagodina

1 Temmuz 2021 yılında Radnik

10 Ocak 2023 yılında Vozdovac

Predrag Medic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Predrag Medic şuan FK Vozdovac takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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