Aleksandar Dragovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandar Dragovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandar Dragovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandar Dragovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandar Dragovic 6 Mart 1991 tarihinde Wien şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Avusturya,Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Aleksandar Dragović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandar Dragovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aleksandar Dragovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Kızılyıldız futbol takımında oynamaktadır. FK Kızılyıldız takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Aleksandar Dragovic'nin FK Kızılyıldız ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Aleksandar Dragovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandar Dragovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 5.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 15.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Aleksandar Dragovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandar Dragovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Austria U15

1 Temmuz 2006 yılında Austria U17

1 Ocak 2008 yılında A. Vienna Res.

1 Temmuz 2008 yılında Austria Wien

31 Ocak 2011 yılında FC Basel

26 Temmuz 2013 yılında Dinamo Kiev

23 Ağu 2016 yılında Leverkusen

31 Ağu 2017 yılında Leicester

30 Haziran 2018 yılında Leverkusen

1 Temmuz 2021 yılında Kızılyıldız

Aleksandar Dragovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandar Dragovic şuan FK Kızılyıldız takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Aleksandar Dragovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Austria Wien (-3/1997)

Avusturya takımında 3 numaralı formasıyla 6 Haziran 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 100 maçta 2 gol atmıştır.

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