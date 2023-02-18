Uros Spajic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Uros Spajic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Uros Spajic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Uros Spajic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Uros Spajic 13 Şubat 1993 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Урош Спајић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Uros Spajic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Miami stars Football Asociated yapmaktadır. Uros Spajic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Kızılyıldız futbol takımında oynamaktadır. FK Kızılyıldız takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Uros Spajic'nin FK Kızılyıldız ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Uros Spajic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/uros_spajic/

Uros Spajic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Uros Spajic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 8.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Uros Spajic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Uros Spajic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Kızılyıldız II

27 Ekim 2010 yılında Kızılyıldız

9 Ocak 2011 yılında Sopot

30 Haziran 2012 yılında Kızılyıldız

1 Temmuz 2013 yılında Toulouse

31 Ağu 2016 yılında RSC Anderlecht

30 Haziran 2017 yılında Toulouse

1 Temmuz 2017 yılında RSC Anderlecht

1 Temmuz 2018 yılında Krasnodar

15 Eylül 2020 yılında Feyenoord

30 Haziran 2021 yılında Krasnodar

28 Ocak 2022 yılında Kasımpaşa

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2023 yılında Kızılyıldız

Uros Spajic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Uros Spajic şuan FK Kızılyıldız takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Uros Spajic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sırbistan takımında 15 numaralı formasıyla 4 Eylül 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 20 maçta 0 gol atmıştır.

Sırbistan U21 takımında 4 numaralı formasıyla 6 Şubat 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Sırbistan U19 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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