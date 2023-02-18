İrakli Azarovi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İrakli Azarovi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İrakli Azarovi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İrakli Azarovi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İrakli Azarovi 21 Şubat 2002 tarihinde Batumi şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ირაკლი აზაროვი şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İrakli Azarovi Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İrakli Azarovi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Kızılyıldız futbol takımında oynamaktadır. FK Kızılyıldız takımına 5 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. İrakli Azarovi'nin FK Kızılyıldız ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

İrakli Azarovi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İrakli Azarovi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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İrakli Azarovi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İrakli Azarovi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2019 yılında Dinamo Tbilisi

1 Ocak 2021 yılında Dinamo Batumi

5 Ağu 2022 yılında Kızılyıldız

İrakli Azarovi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İrakli Azarovi şuan FK Kızılyıldız takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

İrakli Azarovi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gürcistan takımında 15 numaralı formasıyla 2 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Gürcistan U21 takımında 6 numaralı formasıyla 4 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Gürcistan U19 takımında 6 numaralı formasıyla 22 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 1 gol atmıştır.

Gürcistan U17 takımında 6 numaralı formasıyla 16 Ağu 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 1 gol atmıştır.

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