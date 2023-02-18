Aleksandar Pesic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandar Pesic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandar Pesic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandar Pesic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandar Pesic 21 Mayıs 1992 tarihinde Niš şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Александар Пешић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandar Pesic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Kas-Consulting d.o.o yapmaktadır. Aleksandar Pesic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Kızılyıldız futbol takımında oynamaktadır. FK Kızılyıldız takımına 20 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Aleksandar Pesic'nin FK Kızılyıldız ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Aleksandar Pesic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/pesic45/

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Aleksandar Pesic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandar Pesic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Aleksandar Pesic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandar Pesic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Radn. Nis U17

1 Temmuz 2008 yılında OFI Girit U20

1 Temmuz 2009 yılında OFI Girit

1 Ocak 2011 yılında FC Sheriff

30 Ağu 2013 yılında Jagodina

1 Temmuz 2014 yılında Toulouse

31 Ağu 2016 yılında Atalanta

30 Haziran 2017 yılında Toulouse

4 Temmuz 2017 yılında Kızılyıldız

10 Temmuz 2018 yılında Al-Ittihad Club

8 Şubat 2019 yılında FC Seoul

27 Haziran 2020 yılında Al-Ittihad Club

4 Ekim 2020 yılında M. Tel Aviv

1 Temmuz 2021 yılında Karagümrük

20 Temmuz 2022 yılında Kızılyıldız

Aleksandar Pesic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandar Pesic şuan FK Kızılyıldız takımında oynamakta ve 72 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Aleksandar Pesic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Filip Filipovic Nis (1999-2003),FK Partizan Belgrad (2004-2006),FK Radnicki Nis (2006-2008),OFI Crete (2008-2009),

Sırbistan takımında 17 numaralı formasıyla 15 Kasım 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Sırbistan U21 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 3 gol atmıştır.

Sırbistan U19 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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