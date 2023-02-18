Mirko İvanic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mirko İvanic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mirko İvanic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mirko İvanic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mirko İvanic 13 Eylül 1993 tarihinde Bački Jarak şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Karadağ,Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Mирко Иванић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mirko İvanic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Friends & Football International LLC yapmaktadır. Mirko İvanic, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Kızılyıldız futbol takımında oynamaktadır. FK Kızılyıldız takımına 8 Şubat 2019 tarihinde katılmıştır. Mirko İvanic'nin FK Kızılyıldız ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Mirko İvanic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mirko İvanic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 8.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 8.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Mirko İvanic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mirko İvanic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Vojvodina U17

1 Temmuz 2010 yılında Vojvodina U19

1 Temmuz 2012 yılında Vojvodina

31 Ağu 2012 yılında Proleter

31 Aralık 2013 yılında Vojvodina

2 Şubat 2016 yılında BATE Borisov

8 Şubat 2019 yılında Kızılyıldız

Mirko İvanic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mirko İvanic şuan FK Kızılyıldız takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mirko İvanic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Vojvodina Novi Sad (2005-2012)

Karadağ takımında 20 numaralı formasıyla 26 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 1 gol atmıştır.

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