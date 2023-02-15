Alexander Lundin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexander Lundin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexander Lundin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexander Lundin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexander Lundin 25 Ekim 1992 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexander Lundin Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alexander Lundin, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mjällby AIF futbol takımında oynamaktadır. Mjällby AIF takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Alexander Lundin'nin Mjällby AIF ile sözleşmesi 15 Temmuz 2023 tarihinde bitmektedir.

Alexander Lundin Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alexander Lundin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alexander Lundin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexander Lundin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ocak 2011 yılında Mjällby AIF

24 Ocak 2014 yılında Husqvarna

30 Kasım 2014 yılında Mjällby AIF

29 Ocak 2015 yılında Falkenberg

7 Mart 2017 yılında Västerås SK

3 Nisan 2018 yılında Akropolis

5 Mart 2020 yılında Brommapojkarna

8 Ocak 2023 yılında Mjällby AIF

Alexander Lundin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexander Lundin şuan Mjällby AIF takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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