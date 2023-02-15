Tom Pettersson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tom Pettersson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tom Pettersson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tom Pettersson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tom Pettersson 25 Mart 1990 tarihinde Trollhättan şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Tom Peder Pettersson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tom Pettersson Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini VMC Group AB yapmaktadır. Tom Pettersson, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mjällby AIF futbol takımında oynamaktadır. Mjällby AIF takımına 6 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Tom Pettersson'nin Mjällby AIF ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Tom Pettersson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Tom Pettersson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Tom Pettersson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tom Pettersson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ocak 2007 yılında FC Trollhättan

1 Ocak 2012 yılında Åtvidabergs FF

1 Temmuz 2013 yılında OH Leuven

30 Haziran 2014 yılında Åtvidabergs FF

8 Ocak 2015 yılında IFK Göteborg

8 Ocak 2017 yılında Östersund

1 Ocak 2020 yılında Cincinnati

6 Ağu 2021 yılında Lillestrøm

6 Şubat 2023 yılında Mjällby AIF

Tom Pettersson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tom Pettersson şuan Mjällby AIF takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Tom Pettersson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Trollhättans FK

İsveç U21 takımında 4 numaralı formasıyla 15 Ağu 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U18 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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