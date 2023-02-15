Hugo Fagerberg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hugo Fagerberg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hugo Fagerberg adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hugo Fagerberg Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hugo Fagerberg 4 Mayıs 2004 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hugo Fagerberg Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Players' Choice yapmaktadır. Hugo Fagerberg, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mjällby AIF futbol takımında oynamaktadır. Mjällby AIF takımına 15 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Hugo Fagerberg'nin Mjällby AIF ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Hugo Fagerberg Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Hugo Fagerberg isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hugo Fagerberg Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hugo Fagerberg futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Şubat 2022 yılında Mjällby AIF

Hugo Fagerberg Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hugo Fagerberg şuan Mjällby AIF takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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