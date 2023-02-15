Jesper Gustavsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jesper Gustavsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jesper Gustavsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jesper Gustavsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jesper Gustavsson 29 Ekim 1994 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jesper Gustavsson Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nima Modyr yapmaktadır. Jesper Gustavsson, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mjällby AIF futbol takımında oynamaktadır. Mjällby AIF takımına 1 Ocak 2014 tarihinde katılmıştır. Jesper Gustavsson'nin Mjällby AIF ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jesper Gustavsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jesper Gustavsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jesper Gustavsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jesper Gustavsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Mjällby AIF

18 Ağu 2015 yılında Mjølner

30 Kasım 2015 yılında Mjällby AIF

Jesper Gustavsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jesper Gustavsson şuan Mjällby AIF takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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