David Lofquist kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Lofquist Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Lofquist adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Lofquist Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Lofquist 6 Ağu 1986 tarihinde Sölvesborg şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı David Sebastian Magnus Löfquist şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Lofquist Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. David Lofquist, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mjällby AIF futbol takımında oynamaktadır. Mjällby AIF takımına 16 Mart 2017 tarihinde katılmıştır. David Lofquist'nin Mjällby AIF ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

David Lofquist Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

David Lofquist isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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David Lofquist Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Lofquist futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Mjällby AIF

1 Ocak 2012 yılında Parma

31 Ocak 2012 yılında Gubbio

30 Haziran 2012 yılında Parma

31 Ağu 2012 yılında Malmö FF

1 Aralık 2012 yılında Parma

31 Ocak 2013 yılında Odense BK

31 Aralık 2013 yılında Parma

7 Şubat 2014 yılında Mjällby AIF

23 Mart 2016 yılında QD Red Lions

16 Mart 2017 yılında Mjällby AIF

David Lofquist Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Lofquist şuan Mjällby AIF takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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