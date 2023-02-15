Silas Nwankwo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Silas Nwankwo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Silas Nwankwo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Silas Nwankwo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Silas Nwankwo 12 Aralık 2003 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Nijerya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Silas Nwankwo Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPOCS Global Sports yapmaktadır. Silas Nwankwo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mjällby AIF futbol takımında oynamaktadır. Mjällby AIF takımına 3 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Silas Nwankwo'nin Mjällby AIF ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Silas Nwankwo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Silas Nwankwo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Silas Nwankwo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Silas Nwankwo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Sunshine Stars

1 Temmuz 2020 yılında Nasarawa United

3 Şubat 2022 yılında Mjällby AIF

Silas Nwankwo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Silas Nwankwo şuan Mjällby AIF takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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