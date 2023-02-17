İvan Kricak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Kricak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Kricak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Kricak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Kricak 19 Temmuz 1996 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Иван Кричак şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Kricak Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MNV yapmaktadır. İvan Kricak, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mjällby AIF futbol takımında oynamaktadır. Mjällby AIF takımına 13 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. İvan Kricak'nin Mjällby AIF ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

İvan Kricak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Kricak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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İvan Kricak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Kricak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Rad Belgrad U19

1 Temmuz 2015 yılında Rad Belgrad

1 Ocak 2016 yılında Zarkovo

30 Haziran 2016 yılında Rad Belgrad

1 Temmuz 2016 yılında Sindjelic Bg

30 Haziran 2017 yılında Rad Belgrad

1 Temmuz 2017 yılında Sindjelic Bg

17 Ocak 2019 yılında Radnik

13 Mart 2021 yılında Mjällby AIF

İvan Kricak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Kricak şuan Mjällby AIF takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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