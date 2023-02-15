Elliot Stroud kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elliot Stroud Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Elliot Stroud adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Elliot Stroud Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Elliot Stroud 22 Haziran 2002 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Elliot Stroud Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SEG yapmaktadır. Elliot Stroud, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mjällby AIF futbol takımında oynamaktadır. Mjällby AIF takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Elliot Stroud'nin Mjällby AIF ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Elliot Stroud Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Elliot Stroud isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Elliot Stroud Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Elliot Stroud futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ocak 2018 yılında Oddevold U17

8 Ocak 2019 yılında Oddevold U19

19 Temmuz 2019 yılında IK Oddevold

8 Ocak 2023 yılında Mjällby AIF

Elliot Stroud Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Elliot Stroud şuan Mjällby AIF takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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