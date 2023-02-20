Ali Awad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Awad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ali Awad adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ali Awad Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ali Awad 27 Nisan 1995 tarihinde doğmuştur. Katar uyrukludur.Gerçek adı da Ali Awad Bujaloof şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ali Awad Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Qatar SC futbol takımında oynamaktadır. Qatar SC takımına 1 Temmuz 2014 tarihinde katılmıştır. Ali Awad'nin Qatar SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ali Awad Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ali Awad isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ali Awad Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ali Awad futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Qatar SC

1 Ocak 2021 yılında Al-Wakrah SC

30 Haziran 2021 yılında Qatar SC

4 Ağustos 2021 yılında Al-Shamal SC

30 Haziran 2022 yılında Qatar SC

Ali Awad Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ali Awad şuan Qatar SC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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