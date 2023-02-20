Badr Benoun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Badr Benoun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Badr Benoun adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Badr Benoun Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Badr Benoun 30 Eylül 1993 tarihinde Casablanca şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Fas uyrukludur.Gerçek adı da بدر بانون şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Badr Benoun Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Badr Benoun, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Qatar SC futbol takımında oynamaktadır. Qatar SC takımına 31 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Badr Benoun'nin Qatar SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Badr Benoun Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Badr Benoun isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Badr Benoun Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Badr Benoun futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Raja Cas. U23

1 Temmuz 2013 yılında Raja Casablanca

2 Temmuz 2013 yılında Wydad Fes

1 Temmuz 2014 yılında Raja Casablanca

1 Ağustos 2014 yılında RS Berkane

30 Haziran 2015 yılında Raja Casablanca

9 Kasım 2020 yılında El Ahly

31 Temmuz 2022 yılında Qatar SC

Badr Benoun Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Badr Benoun şuan Qatar SC takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Badr Benoun Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Fas takımında 24 numaralı formasıyla 7 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 3 gol atmıştır.

Fas U23 takımında 5 numaralı formasıyla 23 Mart 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

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