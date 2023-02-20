Moataz Bostami kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Moataz Bostami Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Moataz Bostami adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Moataz Bostami Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Moataz Bostami 16 Mayıs 1996 tarihinde doğmuştur. Katar,Ürdün uyrukludur.Gerçek adı da Moataz Majed Bostami şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Moataz Bostami Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Moataz Bostami, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Qatar SC futbol takımında oynamaktadır. Qatar SC takımına 1 Temmuz 2014 tarihinde katılmıştır. Moataz Bostami'nin Qatar SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Moataz Bostami Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Moataz Bostami isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Moataz Bostami Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Moataz Bostami futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Qatar SC

1 Temmuz 2018 yılında Al-Kharitiyath

30 Haziran 2019 yılında Qatar SC

Moataz Bostami Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Moataz Bostami şuan Qatar SC takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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