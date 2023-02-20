Sebastian Soria kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Soria Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Soria adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastian Soria Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastian Soria 8 Kasım 1983 tarihinde Paysandú şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Katar,Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Andrés Sebastián Soria Quintana şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastian Soria Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Blessed Soccer yapmaktadır. Sebastian Soria, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Qatar SC futbol takımında oynamaktadır. Qatar SC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Sebastian Soria'nin Qatar SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sebastian Soria Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sebastian Soria isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Sebastian Soria Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastian Soria futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2002 yılında Liverpool FC

1 Temmuz 2004 yılında Al-Gharafa SC

1 Temmuz 2005 yılında Qatar SC

1 Temmuz 2012 yılında Lekhwiya

30 Temmuz 2015 yılında Al-Rayyan SC

2 Eylül 2020 yılında Al-Arabi SC

1 Temmuz 2021 yılında Qatar SC

Sebastian Soria Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastian Soria şuan Qatar SC takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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