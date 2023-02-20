Talal Muneer Mazeed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Talal Muneer Mazeed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Talal Muneer Mazeed adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Talal Muneer Mazeed Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Talal Muneer Mazeed 25 Temmuz 1999 tarihinde doğmuştur. Katar uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Talal Muneer Mazeed Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Qatar SC futbol takımında oynamaktadır. Qatar SC takımına 2 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Talal Muneer Mazeed'nin Qatar SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Talal Muneer Mazeed Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Talal Muneer Mazeed isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Talal Muneer Mazeed Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Talal Muneer Mazeed futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Temmuz 2022 yılında Qatar SC

Talal Muneer Mazeed Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Talal Muneer Mazeed şuan Qatar SC takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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