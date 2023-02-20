Mohamed Al Rabiei kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Al Rabiei Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Al Rabiei adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Al Rabiei Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Al Rabiei 26 Nisan 1990 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Katar uyrukludur.Gerçek adı da Mohamed Salim Musabah Al Rabiei şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Al Rabiei Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Qatar SC futbol takımında oynamaktadır. Qatar SC takımına 1 Ocak 2011 tarihinde katılmıştır. Mohamed Al Rabiei'nin Qatar SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohamed Al Rabiei Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Al Rabiei isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Al Rabiei Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Al Rabiei futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Qatar SC

Mohamed Al Rabiei Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Al Rabiei şuan Qatar SC takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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